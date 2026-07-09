Россияне стали чаще ездить в короткие турпоездки по стране

Тенденция на короткие турпоездки по России продолжает укрепляться. Об этом заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, ее процитировало РИА «Новости» .

В кулуарах форума «Дикоросы» в Новосибирске эксперт рассказала, что даже в большие каникулы в мае или в новогодний период россияне отдавали предпочтение коротким поездкам на 3-4 дня.

С 2026 года эта тенденция закрепилась как одна из основных характеристик потребления во внутреннем туризме. Исключениями стали путешествия на море или в санаторий — в таких случаях поездки чаще всего длятся неделю или две.

Ранее Краснодарский край назвали лидером по количеству бронирований среди российских регионов. Он занял долю в 23,7% от общего объема. В топ популярных направлений также включили Москву, Петербург и Ставропольский край.