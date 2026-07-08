Краснодарский край назвали лидером по количеству туристических бронирований среди регионов России

Российские туристы в летний сезон традиционно отдают предпочтение пляжному отдыху. Член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах на пресс-конференции сообщила, что лидером по количеству бронирований среди регионов России стал Краснодарский край, заняв долю в 23,7% от общего объема. Об этом написал KP.RU .

Помимо Краснодарского края, который удерживает первое место, в топ популярных направлений вошли: Москва — 14,9%; Санкт-Петербург — 14,4%; Ставропольский край — 3,4%.

Эксперт также отметила стабильно высокий интерес к отдыху в Крыму: поступают ежедневные заявки на поездки в бархатный сезон — с августа по октябрь. Данные других аналитических центров подтверждают этот тренд: согласно исследованию сервиса Bronevik.com для РСТ, на Краснодарский край приходится около 22% всех бронирований на сентябрь–октябрь.

При этом внутри самого региона наблюдается перераспределение потоков. В то время как спрос на гостиницы Анапы вырос до 35%, а в высокий сезон увеличился вдвое, бронирования в отелях Сочи, напротив, снизились на 15–20%. Самыми популярными городами для путешествий весной стали Адлер (25,4% бронирований в регионе), Краснодар и Сочи.