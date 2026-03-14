Россиянам предложили новое туристическое направление

Безвизовый режим и живописные дюны могут сделать Намибию привлекательным туристическим направлениям для россиян. Приехавший в Москву председатель совета по туризму Намибии Себулон Чикалу сообщил об этом РИА «Новости» .

Он назвал Намибию достойной альтернативой курортам Ближнего Востока, закрывшимся из-за вооруженного конфликта. Там нет визовых ограничений для россиян, имеются живописные пейзажи.

«Когда одна часть континента или земного шара закрыта, путь в Африку, путь в Намибию открыт. <…> Так или иначе, они могут увидеть гораздо больше, чем пустыни в Дубае. Я сам был в Дубае. Дюны в Намибии еще выше и красивей», — сказал Чикалу.

Ранее Намибия вошла в число крупнейших экспортеров устриц в Россию взамен стран Средиземноморья. В 2025 году она отправила в страну 164 тонны деликатесов.