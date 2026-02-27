Эксперт рыбного рынка Фомин напомнил, что в России нашли замену европейским устрицам

Из-за санкций российские заведения общепита перешли на использование местных устриц и продукцию из азиатских и африканских стран. Ранее морские деликатесы поступали преимущественно из регионов Средиземноморья, сообщил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с Ura.ru .

Согласно статистике Рыбного союза, в 2025 году объем ввозимых устриц в Россию снизился на 8%, составив 627 тонн. Лидером по поставкам остался Китай (209 тонн), однако объемы его экспорта упали на 40%. Намибия отправила в страну 164 тонны, сократив показатели на 10% относительно предыдущего года.

По словам эксперта, падение объемов связано с уменьшением числа посетителей ресторанов. Кроме того, Фомин указал на роль восстановления внутреннего производства в Краснодарском крае и Крыму.