Ядовитые черви-молоты расползлись по американскому штату

Власти штата Теннесси в США предупредили жителей о распространении ядовитых червей-молотов. Инвазивные существа выделяют токсины, которые способны вызвать раздражение при попадании на кожу, сообщило издание People .

Специалисты посоветовали жителям не брать червей голыми руками. При обнаружении лучше надеть перчатки, поместить их в контейнер с цитрусовым маслом, уксусом, солью, спиртом либо в герметичный пакет.

Также червей-молотов нельзя разрезать на части. После повреждения они могут регенерировать, поэтому такой способ способен привести к дальнейшему распространению. Жителей Теннесси призвали фотографировать найденных червей и сообщать в Департамент сельского хозяйства.

Черви-молоты представляют серьезную угрозу не только для людей, но и для всей экосистемы. Они питаются дождевыми червями, из-за чего плодородие почвы может снизиться.

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