Россиян предупредили о последствиях нарушения новых визовых правил Таиланда
Власти Таиланда ужесточили визовые правила для туристов, большинству из которых предоставят срок пребывания до 30 дней. Нарушителей ждут негативные последствия, вплоть до запрета на въезд в страну, рассказала РИА «Новости» глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
«Кто останется дольше положенного, тех ждут штрафы, депортация и запрет на въезд», — сказала она.
Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщал, что теперь туристы смогут находиться в королевстве без виз 30 дней. Введение новых правил связано с ростом преступности среди иностранцев.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что тайские власти сократили срок безвиза для россиян из-за борьбы с нелегальной миграцией. Большинство туристов приезжают в Таиланд на две недели, поэтому на них новые правила никак не повлияют.