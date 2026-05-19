Таиланд сократил безвизовый режим для туристов, в том числе из России

Власти Таиланда сократили безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию. Об этом сообщил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул, его слова привела газета Khaosod .

Если раньше туристы могли находиться в королевстве без виз 60 дней, то теперь смогут только 30. Власти связывают это с ростом числа нарушений в этой сфере и преступности среди иностранцев.

Ранее Министерство иностранных дел призвало россиян быть крайне осторожными с предложениями высокооплачиваемой работы в Таиланде. Особенно это касается вакансий в сферах туризма, делового администрирования, перевода или модельного бизнеса. Чаще всего такие объявления размещают транснациональные ОПГ, которые заманивают жертв в рабство.