Вице-президент АТОР Мурадян объяснил, почему Таиланд сократил срок безвиза для россиян

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян сообщил телеканалу «Звезда», что сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней связано с борьбой против нелегальной миграции.

По словам Мурадяна, большинство туристов приезжают в Таиланд на отдых максимум на две недели. Поэтому для обычных путешественников ничего не изменится. Однако после истечения 30-дневного срока турист может возобновить период пребывания в стране, но для этого нужно будет выехать и снова въехать на территорию королевства.

Таиланд является лидером по турпотоку в зимний период, подчеркнул вице-президент АТОР. Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Таиланда сократил безвизовый режим для более чем 90 стран, включая Россию.