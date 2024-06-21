Россия начала переговоры о безвизовых поездках еще с девятью странами

В России приступили к переговорам о безвизовых поездках россиян еще в девять стран. Об этом рассказал РИА «Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что на сегодняшний день по двусторонним соглашениям об отмене визовых формальностей жители более 65 стран могут приезжать в Россию по своим обычным паспортам. Только за последние четыре года вступили в силу 15 подобных соглашений.

«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», — добавил Климов.

При этом Россия выступила против одностороннего безвиза с дружественными странами. По словам Климова, отмена виз для въезда в РФ без аналогичных мер со стороны других государств поставит россиян в уязвимое положение.

В прошлом году границу РФ пересекли свыше 110 миллионов человек. Этот показатель вырос на 36%, по сравнению с 2022 годом.