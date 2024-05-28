Границу России в 2023 году перешли на треть больше людей

Погранслужба ФСБ: в 2023 году через границу РФ пропустили более 110 млн человек

Фото: РИА «Новости»

Россия осталась открытой для других стран. В 2023 году ее границу пересекли более 110 миллионов человек, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Несмотря на попытки западных стран опустить „железный занавес“, [Россия] по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности», — сказал он.

По подсчетам ведомства, в 2023 году границу пересекли на 36% желающих больше — свыше 110 миллионов человек. Пограничники пропустили на 49% больше машин, 22 миллиона авто.

По словам Кулишова, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях госграница в привычном понимании еще не сформировалась и совпала с линией боевого соприкосновения. В России разработали план создания пограничной инфраструктуры в новых регионах.

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