Россия и Таиланд создадут совместную систему безналичных платежей

Российские и таиландские компании продолжают создавать системы взаимных безналичных платежей для нужд туристов. Об этом РИА «Новости» рассказал посол в Бангкоке Евгений Томихин.

«Несмотря на все геополитические сложности, и туроператоры, и те организации, которые заняты цифровизацией услуг, все равно идут вперед», — отметил дипломат.

Она подчеркнул, что бесконтактные и наличные платежи стали актуальной новой технологией, для которой не требуется выдача банковских карт. Томихин добавил, что развитие туристических обменов в плане финансового обеспечения будет двигаться в этом направлении.

По его словам, в нескольких регионах Таиланда уже действует система считывания QR-кодов Сбербанка для покупок.

Ранее исполнительный директор российско-таиландского делового совета (РТДС) Владимир Ковалев подтвердил, что страна может присоединиться к платежной системе «Мир». Таиланд пока не принял решение по этому вопросу, уточнил он.