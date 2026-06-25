В РТДС заявили о возможном присоединении Таиланда к платежной системе «Мир»

РТДС: в вопросе присоединения Таиланда к системе «Мир» могут быть подвижки

Вопрос появления платежной системы «Мир» в Таиланде может начать продвигаться. Об этом ТАСС заявил внимание исполнительный директор российско-таиландского делового совета (РТДС) Владимир Ковалев.

Он обратил внимание на то, что решающим фактором является обоюдное желание сторон. Решение по этому вопросу пока не приняли, подчеркнул Ковалев.

«Но я думаю, что какие-то подвижки могут иметь место», — уточнил он.

По его словам, странам важно использовать все имеющиеся механизмы для обеспечения инфраструктурной реализации бизнес-проектов. Исполнительный директор РТДС также отметил, что решения всегда находятся, когда бизнес хочет работать на рынках двух стран.

Ранее карты «Мир» начали работать в Иране. Руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири подтвердил, что платежная система бесперебойно действует на территории страны. Он добавил, что к 2030 году Исламская республика планирует нарастить оборот с Россией.