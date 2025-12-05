Россия и Индия планируют отменить визы для туристических групп

Россия и Индия планируют ввести 30-дневный безвизовый режим для туристических групп. Об этом сообщил премьер-министр Нарендра Моди на пресс-подходе после переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель», — подчеркнул он.

Путин прибыл в Индию накануне с государственным визитом. В начале поездки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что отношения двух стран не сводятся к «купи-продай» — Москва и Нью-Дели во многом одинаково видят будущее миропорядка, а их партнерство носит исторический и стратегический характер.

Кроме того, замминистра иностранных дел Андрей Руденко анонсировал переговоры по запуску в Индии карт «Мир» и платежной системы RuPay.