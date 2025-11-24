Россия обсудит с Индией запуск карт «Мир» и RuPay

Россия обсудит с Индией запуск карт «Мир» и платежной системы RuPay. Об этом сообщил «Известиям» замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Он отметил, что эту тему подняли 18 ноября Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Доля расчетов между двумя странами в национальных валютах выросла до 90%.

«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья», — подчеркнул Руденко.

В начале сентября анонсировали запуск платежной системы «Мир» в Таиланде. По мнению экспертов Российского союза туриндустрии, это поможет привлечь в королевство дополнительный поток туристов.