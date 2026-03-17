Региональный промышленный туризм назвали драйвером развития территорий

Промышленный туризм из пилотного проекта перерос в масштабное направление, которое может формировать доверие к бизнесу и привлекать инвестиции в регионы. Об этом РИА «Новости» заявил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

По его словам, промышленный туризм стал серьезным драйвером развития территорий, а также инструментом для укрепления бизнеса.

«Для предприятий — это новый канал коммуникации и укрепления бренда, для регионов — инструмент развития и повышения инвестиционной привлекательности», — подчеркнул Катырин.

Он добавил, что благодаря развитию этого туристического направления молодежь больше обращает внимания на реальные карьерные траектории. За короткое время отрасль продемонстрировала огромный рост.

Глава ТПП объяснил, что если в 2022 году предприятие посетили более 800 тысяч человек, то в 2025 — свыше 2,2 миллиона.

