Эксперт по туризму Котляр сообщила о росте популярности «сонного» туризма в России

Медленный туризм, известный также как «сонный», становится все более популярным в России. Основатель агентства MAYEL Travel и эксперт по туризму Майя Котляр сообщила RTVI , что 80% бронирований такого типа приходится на внутренние направления.

По словам Котляр, люди стремятся уехать в тихие места, чтобы отдохнуть и выспаться, отключив все гаджеты. Наиболее популярными направлениями внутреннего медленного туризма являются Карелия, Алтай и Байкал. Также вырос интерес к путешествиям в Подмосковье и Ленобласть.

«Гаджеты особо не выключишь, и за границу люди уезжают не поспать. Это больше про внутренний туризм — определенно, стопроцентно», — отметила эксперт.

Несмотря на растущую популярность, медленный туризм пока остается нишевым направлением. Основная аудитория — это зумеры, которые стремятся отключиться от информационного перегруза. VIP-аудитория также интересуется «сонным» отдыхом, но часто без отказа от гаджетов.

Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip, подтвердила, что путешествия становятся более частыми, но короткими. Туристы ищут места с панорамными окнами, хорошей звукоизоляцией, ортопедическими матрасами и меню подушек. Параллельными медленному туризму трендами Шелехова назвала болотинг и конюшинг.