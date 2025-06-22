От 500 рублей в сутки. Названы самые бюджетные курорты в России

Самым дорогим морским курортом в России остался Сочи, где сутки в отеле обойдутся в десятки тысяч рублей. Гораздо дешевле в Анапе и на побережье Азовского моря. Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал ведущей 360.ru Елене Кононовой о ценах на отдых в 2025 году.

Соцсети сотрясла новость об аренде лежаков по 11-15 тысяч рублей в Сочи. Мкртчян заверил, что это единичный случай. Такую систему ввел отдельно взятый отель, где номер на двоих с завтраком обойдется в 60 тысяч рублей за день.

«Это отель сделал специально — я знаю руководство этого отеля — чтобы не заходили люди с улицы. То есть для гостей отеля это бесплатно, чтобы вы понимали. А если вы уже очень хотите попасть, то, пожалуйста, заплатите 15 тысяч», — объяснил он.

По словам собеседника 360.ru, сочинское направление — самое дорогое. Самые низкие цены на черноморском побережье установили в Анапе, где флигель без удобств в трех километрах от пляжа можно снять за 15 тысяч рублей в месяц, то есть 500 рублей за сутки.

«Кому нужно подешевле, но чистое море, пожалуйста — есть Азовское. Оно абсолютно чистое, никакой катастрофы там не было», — сказал Мкртчян.

Причем в Краснодарском крае, где находятся Приморск-Ахтарск, Темрюк, Ейск, Должанка, дороже, чем на противоположной стороне — где Седов, Бердянск, Мариуполь, Кирилловка, Геническ, Арабатская Стрелка. На отдыхе здесь, по оценкам главы альянса, можно прилично сэкономить.

«Вот там цены примерно на 30% ниже, чем в Краснодарском крае. Это кому нужно подешевле. А так, конечно, цены выросли», — предупредил он.

Мкртчян сообщил, что одно-, двух- и трехзвездочные отели подорожали примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Четырех- и пятизвездочных отелей не хватает, поэтому там рост цен достиг 15-20%.