Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы

Оперштаб Кубани заявил о новых небольших выбросах мазута на побережье Анапы

Мелкие выбросы мазута произошли на побережье Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Специалисты рассказали, что фракцию нефтепродуктов нашли и убрали во время утреннего мониторинга.

Сотрудники оперативного штаба также рассказали, что представители Новороссийска обслужили полипропиленовые сети на защитном вале Центрального пляжа Анапы, а команда Павловского района очистила береговую линию у воды на пляже в Джемете.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт заявил о более чем 3900 тоннах мазута в затонувших танкерах в Керченском проливе. На данный момент специалисты разрабатывают технологию по подъему мазута марки М-100.