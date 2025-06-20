Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы

Мелкие выбросы мазута произошли на побережье Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
Специалисты рассказали, что фракцию нефтепродуктов нашли и убрали во время утреннего мониторинга.
Сотрудники оперативного штаба также рассказали, что представители Новороссийска обслужили полипропиленовые сети на защитном вале Центрального пляжа Анапы, а команда Павловского района очистила береговую линию у воды на пляже в Джемете.
Ранее министр транспорта России Роман Старовойт заявил о более чем 3900 тоннах мазута в затонувших танкерах в Керченском проливе. На данный момент специалисты разрабатывают технологию по подъему мазута марки М-100.
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