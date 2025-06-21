Пляж с «золотыми» лежаками открылся в Сочи

В Сочи появился пляж в стиле «лакшери» с арендой шезлонгов за 15 тысяч рублей

Цены на аренду шезлонгов и бунгало на новом бесплатном пляже федеральной территории «Сириус» шокировали посетителей. Стоимость самых простых лежаков начинается от 11 тысяч рублей, а за продвинутую версию придется выложить сразу 15 тысяч. Подробности сообщило издание Sochi1.Ru .

Посетившие новую рекреационную зону журналисты выяснили, что новую площадку для отдыха открыл гостиничный комплекс Mantera Supreme. Владельцы бизнес привезли на прибрежный участок площадью в 6000 квадратных метров высококачественный кварцевый песок и установили 300 шезлонгов и 12 бунгало.

Проход на территорию пляжа сделали бесплатным для всех желающих. Но прокат шезлонгов, куда также включили прокат полотенец и предоставление питьевой воды, оказался по карману не всем. За день аренды самого простого лежака с посетителей берут по 11 тысяч рублей, а за 15 тысяч рублей — продвинутую версию шезлонга. Аренда бунгало обойдется посетителям в 80 тысяч рублей.

По данным издания, особым спросом пляж не пользуется. В основном там отдыхают гости гостиничного комплекса, и большая часть лежаков осталась свободной.

Авторы материала подчеркнули, что средняя цена шезлонгов на обычных пляжах Сочи сейчас составляет одну тысячу рублей. Арендовать бунгало на три часа можно за четыре тысячи и за семь тысяч, если домик нужен на весь день.

На этой неделе на пляжах Адлерского района Сочи появились ушлые предприниматели, которые предложили отдыхающим арендовать тень под навесом за 1500 рублей. Вице-президент Ассоциации туристических операторов России Сергей Ромашкин назвал подобный бизнес незаконным. Он пояснил, что все пляжи курорта находятся в собственности города, а подобные поборы за субаренду территории побережья попадают под нарушения.