Пляж с «золотыми» лежаками открылся в Сочи
В Сочи появился пляж в стиле «лакшери» с арендой шезлонгов за 15 тысяч рублей
Цены на аренду шезлонгов и бунгало на новом бесплатном пляже федеральной территории «Сириус» шокировали посетителей. Стоимость самых простых лежаков начинается от 11 тысяч рублей, а за продвинутую версию придется выложить сразу 15 тысяч. Подробности сообщило издание Sochi1.Ru.
Посетившие новую рекреационную зону журналисты выяснили, что новую площадку для отдыха открыл гостиничный комплекс Mantera Supreme. Владельцы бизнес привезли на прибрежный участок площадью в 6000 квадратных метров высококачественный кварцевый песок и установили 300 шезлонгов и 12 бунгало.
Проход на территорию пляжа сделали бесплатным для всех желающих. Но прокат шезлонгов, куда также включили прокат полотенец и предоставление питьевой воды, оказался по карману не всем. За день аренды самого простого лежака с посетителей берут по 11 тысяч рублей, а за 15 тысяч рублей — продвинутую версию шезлонга. Аренда бунгало обойдется посетителям в 80 тысяч рублей.
По данным издания, особым спросом пляж не пользуется. В основном там отдыхают гости гостиничного комплекса, и большая часть лежаков осталась свободной.
Авторы материала подчеркнули, что средняя цена шезлонгов на обычных пляжах Сочи сейчас составляет одну тысячу рублей. Арендовать бунгало на три часа можно за четыре тысячи и за семь тысяч, если домик нужен на весь день.
На этой неделе на пляжах Адлерского района Сочи появились ушлые предприниматели, которые предложили отдыхающим арендовать тень под навесом за 1500 рублей. Вице-президент Ассоциации туристических операторов России Сергей Ромашкин назвал подобный бизнес незаконным. Он пояснил, что все пляжи курорта находятся в собственности города, а подобные поборы за субаренду территории побережья попадают под нарушения.