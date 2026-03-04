Около 200 россиян застряли на круизном лайнере в Дохе

Порядка 200 российских граждан оказались в трудном положении в Дохе из-за отмены круиза на лайнере Celestyal Journey. Об этом 360.ru рассказала пассажирка Надежда.

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке корабль, шедший в ОАЭ, застрял в порту Катара. Многие туристы приобрели обратные билеты в Россию из Дубая, но до Эмиратов нельзя добраться из-за сложной обстановки в регионе.

Надежда рассказала, что застрявшим в Дохе путешественникам удалось связаться с консулом, сейчас им бронируют отели. Когда откроют небо, туристов смогут отправить в Москву.

«Мы дозвонились в посольство России в Катаре благодаря администрации Celestyal Cruises, которая связалась с ним при нас. О нас наконец-то узнали», — отметила она.

По словам собеседницы 360.ru, сотрудники диппредставительств других стран уже провели встречи со своими гражданами на борту.

«На данный момент встреча Греции и Индии. Мы ждем очень наших представителей России», — добавила она.

Туристы, которые не смогли долететь до лайнера из-за конфликта на Ближнем востоке, рассказали в беседе с 360.ru, что авиакомпания обязалась вернуть деньги за путешествие.

«Круиз отменили, как и перелет. За авиабилеты обещали деньги вернуть в течение 45 дней», — уточнила Наталия.

Россиянка Елена подтвердила отмену рейса и круиза. Она добавила, что ее поставили перед фактом и не предложили другие варианты.

«Но, скорее всего, я бы и сама не полетела», — заключила путешественница.

Ранее в Сети появилась информация, что пассажиров лайнера в Дохе якобы хотят выставить с судна. Им разрешили находиться на борту до 7 марта.