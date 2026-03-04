Более 150 россиян хотят выгнать с круизного лайнера в Катаре

Более 150 российских туристов оказались на грани выселения с лайнера, застрявшего в Катаре. У них нет возможности добраться до аэропорта в ОАЭ, чтобы вылететь на родину. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, администрация лайнера Celestyal Journey, который уже пятые сутки стоит в порту Дохи, заявила пассажирам, что не может оставить их на судне из-за «эксплуатационных ограничений».

Изначально корабль должен был отправиться в Дубай, но круиз свернули из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди оказавшихся на борту россиян есть дети и пожилые люди, у всех туристов имеются обратные билеты из ОАЭ, но добраться до аэропорта они не могут — их не эвакуируют и не предоставляют трансфер. Находиться на лайнере пассажирам разрешили только до 7 марта.

В итоге туристы оказались в практически безвыходном положении — вылететь из Катара нет возможности. Единственный выход — арендовать авто за немалые деньги и самостоятельно добираться до ОАЭ. Организовать транспортировку более полутора сотен человек своими силами почти невозможно. Сейчас россияне просят консульство России в Катаре помочь с эвакуацией.

Ранее воздушное пространство Катара закрыли еще на 12 часов. Ограничения действуют с утра 28 февраля.