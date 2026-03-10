Около 10 000 россиян не смогли вовремя вернуться домой из Таиланда

Из-за закрытия ближневосточного неба 10 тысяч туристов из РФ застряли в Таиланде

В Таиланде сейчас находятся около 10 тысяч российских туристов, которые не могут вовремя вернуться домой. Причиной стали проблемы с вылетом через аэропорты стран Ближнего Востока, закрывших свое воздушное пространство после обострения конфликта. Об этом сообщила пресс-служба АТОР.

«Организованным туристам помогают туроператоры: продлевают проживание и подбирают новые варианты перелетов, например через Китай или Узбекистан. В некоторых случаях людей размещают в отелях рядом с аэропортами до вылета», — отметили в ассоциации.

Власти Таиланда не остались в стороне — разрешили россиянам, чьи вылеты отменились из-за закрытия ближневосточного неба, продлить безвизовый режим еще на 30 дней. Для этого необходимо обратиться в иммиграционный офис.

У большинства фирм количество задержавшихся путешественников не очень большое — от нескольких десятков до 100–150 человек.

«В сумме у туроператоров в Таиланде сейчас менее 800 туристов, которые пропустили стыковочные рейсы через страны Персидского залива. Это число постепенно сокращается по мере того, как люди вылетают домой», — заявили в АТОР.

Некоторые фирмы уже вернули домой всех клиентов. В ITM Group посоветовали туристам заранее приобрести новые авиабилеты и помогли с оформлением. В итоге все их пассажиры уже на родине.

Другие операторы продолжают процесс отправки. Так, в PAC Group путешественников поселили в гостиницы за счет компании, и они улетают либо перенесенными рейсами, либо по измененному маршруту с пересадками.

В компаниях «Русский Экспресс» и ПАКС уточнили, что часть отдыхающих уже отправилась домой, а остальные ждут вылета в отелях.

Самая тяжелая ситуация сложилась у клиентов Air Arabia: перевозчик не планирует коммерческих рейсов до 22 марта, и информации о специальных вывозных бортах пока нет.