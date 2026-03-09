В Москву вылетел первый с начала эскалации рейс из Дохи

В Москву вылетел первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи

Первый после обострения конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи вылетел в Москву и прибудет в 18:00. Об этом РИА «Новости» сообщили в справочной службе аэропорта Шереметьево.

«Рейс QR339 из Дохи находится в полете», — отметили представители воздушной гавани.

Ранее стало известно, что на фоне конфликта вокруг Ирана стоимость билета на самолет из Шри-Ланки в Москву достигла 500 тысяч рублей. Рейс отправится из Коломбо 11 марта и прилетит в Москву 12 марта.

Билет эконом-класса с багажом обойдется в 485 тысяч рублей. Тот же рейс в период с 12 по 16 марта стоит от 298 тысяч рублей.

В Абу-Даби перевозчики переносят время вылета, отказываются платить за проживание, не возвращают деньги и не меняют билеты. Также появились случаи, когда при посадке на рейс в Москву в аэропорту Дубая другие пассажиры вырывали посадочные талоны прямо из рук и улетали вместо них.