Одним из самых быстрорастущих сегментов туризма в Китай стал промышленный

Спрос на туризм в Китай растет, а внимание гостей привлекают не только исторические памятники, но и современные предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Технологический суверенитет и переориентация бизнеса на Восток дают огромный спрос на „живой“ опыт», — заявил руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.

Чаще всего российские бизнесмены хотят посетить заводы по производству автомобилей и роботов. При этом такой отдых активно сочетают с пляжным или экскурсионным.

«Одна из самых популярных экскурсий — на автомобильный завод BYD, где можно посмотреть, как за минуту собирается джип», — рассказал руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов.

Стоимость таких туров начинается от 1,5 тысячи долларов за человека. Путешествуют группами от 10 человек и более.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин предложил Китаю сотрудничать в сфере беспилотных систем.