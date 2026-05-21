Минтранс предложил Китаю сотрудничество в сфере беспилотных технологий

Россия и Китай могли бы заключить взаимовыгодные проекты в сфере беспилотных систем. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин , посетив Drone World Congress 2026 в Шэньчжэне.

«Сегодня беспилотная авиация приобретает особое значение для международного сотрудничества», — отметил он.

Министр добавил, что сегодня накоплен большой технологический потенциал, и важно перейти к тому, чтобы внедрять его на практике.

В феврале в «Телеком-бирже» сообщили, что китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков из-за колоссального спроса. Его применют на FPV-дронах, которые невозможно подавить средствами РЭБ и обнаружить детекторами. За прошлый год Россия использовала более 10% мирового рынка оптоволокна, что стало историческим рекордом.