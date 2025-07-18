Обман и паленый алкоголь. Россиянин съездил в Абхазию и ужаснулся

Российский турист заявил о массовом обмане приезжающих на отдых в Абхазию

Разочарованием закончилась поездка в Абхазию для российского туриста Евгения Цветкова. В комментарии АБН 24 турист заявил, что практически каждый местный житель под любым предлогом старался вытянуть из отдыхающих побольше денег.

Собеседник журналистов пояснил, что его обманули и обсчитали везде: в кафе, на рынке, в гостинице и такси.

Цветков добавил, что еще одной проблемой стал паленый алкоголь, которым в Абхазии торгуют все. Неизвестная жидкость с резким спиртовым запахом доступна практически в каждом доме.

Окончательно разочаровала туриста и разруха, которая царит в республике. По словам россиянина, в населенных пунктах полно разрушенных зданий, а все дороги завалены мусором, который издает сильный запах.

В конце июня сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что республике не нужны «бедные русские туристы». Чиновница пояснила, что многие приезжают на отдых, питаются дошираками и не покупают сувениры.

Заявление вызвало крупный скандал и массовую отмену поездок. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа уволил опозорившую ведомство подчиненную и подчеркнул, что в республике рады всем гостям.