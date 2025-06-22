«Себе же отрубают руку». Минтуризма Абхазии раскритиковали за слова про «бедных» русских

В Госдуме раскритиковали заявление сотрудницы Министерства туризма Абхазии Кристины Лакербая о том, что республике не нужны «бедные» туристы из России. Чиновницу, сказавшую подобное, стоит уволить, заявил в беседе с 360.ru депутат Алексей Волоцков.

«Я бы на месте руководителя республики уже ее уволил бы. Львиная доля всех экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет российских туристов. <…> Поэтому такими высказываниями они себе же отрубают руку», — заявил он.

Не стоит обижать российских туристов, отметил Волоцков. Они любят Абхазию и много денег оставляют в этой дружественной стране. По мнению собеседника 360.ru, чиновницу нужно наказать за подобные слова.

Ранее президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала, что летом 2025 года Абхазия рассчитывает на увеличение туристического потока из России на 20%. Однако пока заполнено только 60% гостиничного фонда.