Объем турпотока из Китая в Россию планируют довести до 5,5 млн к 2030 году

До 5,5 миллиона китайских туристов должны посетить Россию к 2030 году. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко в интервью Arctic.ru.

«У нас есть планы по увеличению турпотока. Причем на Дальний Восток должно прийтись 1,8 миллиона человек», – отметил он.

По словам вице-президента АТОР Александра Мусихина, в первой половине 2026 года лидером въездного туризма в Россию стал Китай. Именно из этой страны приехали свыше 50% всех организованных групп.

Безвизовый режим с КНР продлили до 2027 года. Это решение укрепит дружбу двух стран, отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.