В России продлили безвизовый режим для китайцев до конца 2027 года

В России до 31 декабря 2027 года продлили безвизовый режим для граждан Китая. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации .

В указе фразу «до 14 сентября 2026 года включительно» заменили словами «до 31 декабря 2027 года включительно». Граждане КНР могут находиться в России без визы сроком до 30 дней. Россияне могут пребывать столько же дней без визы в Китае.

Продление безвизового режима для граждан КНР стало ответом на решение о продлении безвиза с Россией, которое представители КНР приняли еще в мае. Россияне могут въезжать на территорию Китая с обычными паспортами для деловых поездок, отдыха, посещения родственников и друзей также до конца 2027 года.

Недавно в Китае осудили законопроект о санкциях против покупателей российских энергоресурсов. Представители страны решительно выступили против инициативы.