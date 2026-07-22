Вице-президент АТОР Мусихин рассказал, что Китай обеспечил более половины турпотока в Россию

В первой половине 2026 года лидером въездного туризма в Россию стал Китай, на который приходится свыше 50% всех организованных групп. Об этом RTVI рассказал вице-президент АТОР Александр Мусихин. В топ-3 также вошли Вьетнам и Турция, а замкнули пятерку Саудовская Аравия и Индия.

По данным пограничников, число визитов граждан КНР за первый квартал выросло на 33,7% по сравнению с прошлым годом. По оценке эксперта, годовой прирост может составить около 30%.

Мусихин уточнил: основная масса гостей едет в Москву, Петербург, Приморье, на Байкал и в Мурманск.

Росту способствовало полное обнуление визового режима до конца 2027 года для индивидуальных путешественников. «Это дает толчок тем, кто сам бронирует перевозку и размещение», — отметил собеседник.

Эксперт опроверг мнение о том, что деньги китайских туристов не оседают в России из-за собственных гидов. Он признал наличие «серых» экскурсоводов, но подчеркнул, что большая часть рынка работает легально через российских туроператоров, платящих налоги.

Турпоток из Вьетнама вырос более чем в 2,5 раза после запуска рейсов национального авиаперевозчика.

При этом поток из Ирана практически иссяк из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Последние группы оттуда приняли в феврале. Сбои в расписании ближневосточных авиакомпаний также сократили число гостей из стран Персидского залива.