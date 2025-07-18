«Грубый фейк». Захарова опровергла сообщения о закрытии курорта в КНДР для россиян

Информация о том, что КНДР якобы закрыла для россиян курорт Вонсан после визита министра иностранных дел Сергея Лаврова, не соответствует действительности. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Классическая ложь, грубый фейк», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что американский истеблишмент, вероятно, очень зол на то, что у него не получилось надавить на Северную Корею.

Ранее гендиректор компании «Восток-Интур» Инна Мухина рассказала о преимуществах и недостатках отдыха в КНДР. По ее словам, там нет системы «все включено», однако условия вполне комфортные, а инфраструктура развитая. В среднем восьмидневная путевка обойдется россиянину в 150 тысяч рублей.