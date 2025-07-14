Эксперт по туризму Мухина порекомендовала россиянам отдых на курорте Вонсан в КНДР

Генеральный директор турфирмы «Восток-Интур» Инна Мухина рассказала «Газете.Ru» о преимуществах отдыха в КНДР. Она отметила, что на новом курорте Вонсан нет системы «все включено», но есть достойные условия для отдыха.

Эксперт поделилась, что курорт впечатляет: пятикилометровый пляж с белым песком и теплое море создают отличные условия для релаксации. Отели предлагают трехразовое питание, а в инфраструктуру входят аквапарк, рестораны, кафе и развлекательные центры.

Мухина уточнила, что восьмидневный тур на новый курорт КНДР стоит около 150 тысяч рублей с человека, написал «Ридус».

«Эта сумма включает перелет по маршруту Владивосток — Пхеньян — Владивосток и Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, проживание, трехразовое питание, экскурсионные программы, страхование и визовую поддержку. Я рекомендую этот курорт для отдыха», — добавила она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти будут способствовать увеличению числа туристов на курорте Вонсан.