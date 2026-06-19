Минэкономразвития России сняло запрет на туры в страны Персидского залива

Россияне вновь могут отдыхать в странах Персидского залива, но с соблюдением мер безопасности и постоянным мониторингом ситуации. Об отмене рекомендации не посещать регион с частными визитами сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Решение об отмене ограничений принято в связи с тем, что в обстановка в Персидском заливе изменилась. Министерство отменило рекомендацию не посещать Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию в частных целях, в том числе туристических.

«Рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями Минэкономразвития, МИД и российских дипломатических представительств», — сообщили представители ведомства.

Ранее МИД России снял аналогичные ограничения. Это произошло после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.