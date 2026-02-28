Работу аэропортов Дубая остановили на неопределенный срок

Работу всех воздушных гаваней Дубая остановили на неопределенный срок. Об этом сообщила компания-оператор Dubai Airports в официальном аккаунте в соцсети X.

«Полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления», — указали в публикации.

Пассажирам порекомендовали воздержаться от поездок в аэропорт. Информацию о рейсах можно будет уточнить у авиакомпаний, отвечающих за перелеты.

Ранее появилось видео пролета иранской ракеты над Дубаем.

Иранские военные ударили по военному объекту Соединенных Штатов на территории ОАЭ. При падении обломков сбитой ракеты на жилой дом погиб один человек.