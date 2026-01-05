Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами опять не смог причалить в Турции

Из-за плохих погодных условий команде круизного лайнера Astoria Grande пришлось изменить маршрут. Судно не смогло пришвартоваться в Амасре, сообщил источник РИА «Новости» .

Российские туристы планировали отчалить из Сочи в Стамбул и вернуться обратно, посетив турецкие порты Трабзон, Самсун и Амасра. Выход лайнера отложили из-за шторма в Черном море.

«Маршрут был скорректирован за счет Трабзона. Лайнер 2 января подошел к порту Амасры, но из-за шторма не смог пришвартоваться», — сообщил инсайдер.

Astoria Grande попробует наверстать упущенное на обратном пути. Ожидается, что она пришвартуется в Амасре 5 января.

Круизный лайнер Astoria Grande уже попадал в ЧП во время круиза в Турцию. В ноябре его не пустили в порт Стамбула, более 600 туристов провели день на рейде.