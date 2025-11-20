Круиз превратился в плен для российских туристов

Более 600 туристов из России заблокированы на круизном лайнере у берегов Турции

Российские туристы оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Стамбула. Об этом 360.ru сообщили пассажиры туристического судна.

«Все хорошо. Просто не дали разрешение на швартовку. Стоим на рейде», — сказала туристка Наталья.

Еще одна пассажирка Татьяна отметила, что их официально уведомили, что турецкие власти не позволили лайнеру причалить, поэтому он вернется в Сочи.

«Капитан объявил, что власти не дали разрешение. Мы идем по расписанию в Сочи. Все спокойно. Пассажиры получили компенсацию», — сказала она.

Telegram-канал Mash уточнил, что всего на лайнере находятся около 600 туристов из России, среди них жители Ленинградской и Московской областей, а также Краснодарского края. Судно не получило разрешение на вход в порт из-за проблем с документами.

Круизный лайнер прибыл в гавань Галатапорт в ночь на 20 ноября, но не смог начать плановую высадку в 10 утра из-за отсутствия разрешительных документов и остался на якорной стоянке. В пресс-службе компании Astoria заявили, что запланированный заход не состоялся по независящим от нее обстоятельствам из-за действий со стороны администрации порта Стамбула.

«Мы направляемся в заключительный порт Сочи, куда прибудем по расписанию 22 ноября. Все оплаченные экскурсии в Стамбуле полностью вернутся на ваш бортовой счет», — пообещали в компании.

Ранее турецкий паром Seabridge вернулся в Трабзон после трехдневного простоя в Сочи.