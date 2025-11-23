«Плясали назло туркам». Не попавшие в Стамбул пассажиры Astoria Grande рассказали о круизе

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, которому запретили заход в турецкий морской порт «Сарайбурну», поделились впечатлениями от путешествия. Они рассказали «Российской газете» , как восприняли отказ Стамбула.

Турецкие власти не пустили лайнер под флагом Палау, на борту которого находились 630 туристов, большая часть из которых были россияне, якобы из соображений безопасности. Судно простояло на якоре 16 часов. Капитан лайнера объявил пассажирам, что им отказали в заходе в порт по необъяснимым причинам.

«Мы не первый раз в круизе и уже были в Стамбуле. Нас ничего не расстроило. Приедем в следующий раз. И так посетили пять городов, впечатлений масса. Было время спокойно отдохнуть», — рассказал Владимир из Чехова.

Пассажирка из Сочи заявила, что туристы играли в волейбол, плавали в бассейне и танцевали назло всем туркам. Жительница Воронежа рассказала, что команда лайнера сделала все, чтобы пассажиры не грустили. Это были концерты, спа-зона, прогулки по палубе и подготовка к вечеринке в последний день.

Немного расстроились только туристы, заказавшие экскурсии по Стамбулу, но им дали 25-процентную скидку на следующий круиз.

Очередной морской круиз из Сочи в Турцию и Египет стартует 24 ноября. Первая остановка в Стамбуле, но неизвестно, впустят ли лайнер в морпорт или турки продолжат мстить за ситуацию с паромом Seabridge.