Краснодарский край стал самым востребованным по бронированиям на осень 2026 года

Краснодарский край вышел в лидеры по наибольшему спросу в предстоящем бархатном сезоне. Это показало исследование сервиса Bronevik.com, подготовленого для Российского союза туриндустрии. Текст оказался в распоряжении ТАСС .

На долю Краснодарского края приходится 22% всех бронирований на сентябрь–октябрь 2026 года. При этом регион наращивал востребованность поэтапно: в июне он замыкал тройку лидеров с 11%, в июле–августе поднялся на вторую строчку (13%), а к началу осени вышел на первое место.

По данным сервиса, в список наиболее востребованных направлений также вошли Санкт-Петербург (14%), Москва (9%), Ставропольский и Приморский края (5% и 4%), еще Калининградская и Московская области, Дагестан, Татарстан и Алтай — каждый с долей по 3%.

Ранее эксперт по туризму Юрий Барзыкин заявил, что в бархатный сезон будет снижение цен на отдых.