Эксперт по туризму Барзыкин рассказал, что в бархатный сезон ожидается снижение цен на отдых

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил, что в бархатный сезон, охватывающий сентябрь и октябрь, стоимость путешествий снизится из-за уменьшения загруженности туристических объектов и транспорта.

По словам специалиста, в России лидером туристических направлений является Черноморское побережье, где зафиксировано увеличение турпотока на 5–8%, несмотря на проблемы в Анапе. Крым и Азовское побережье также показали хорошие результаты. Эксперт отметил интерес к Кавказу, Байкалу и горнолыжным курортам, таким как Шерегеш.

Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и ОАЭ. Возрос интерес к Таиланду, Вьетнаму и Китаю. Барзыкин уверен, что планировать поездку в бархатный сезон в конце августа не поздно. Он подчеркнул, что после 1 сентября билеты станут дешевле, и можно будет найти оптимальные варианты размещения и перелета.