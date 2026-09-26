Трижды укушенный коброй пьяный индиец забил ее палкой и покусал в ответ

В Индии 35-летний фермер Санджай Чаухан спас соседа от кобры, которая трижды его ужалила в попытке освободиться, но тот выжил и укусил ее в ответ. Об этом сообщило издание Navbharat Times .

В конце лета в индийском штате Уттар-Прадеш в деревне Байранамау Манджхари в дом одного из жителей заползла метровая кобра. На шум прибежал его пьяный сосед Санджай.

Мужчина схватил рептилию, которая трижды его ужалила. Только тот ее не отпустил и добил палкой, а после намотал на руку и час гулял по деревне.

Санджай на этом не успокоился и попытался несколько раз укусить кобру, возмущаясь, что она посмела его атаковать. Соседи и родственники все уговорили его выбросить змею и обратиться к медикам.

В больнице мужчине ввели противоядие и поставили капельницу глюкозы. Позже суперинтендант клиники доктор Раджарши Трипатхи предупредил, что после укуса змей надо не мстить, а срочно обращаться к врачам.

Прошлым летом в Индии кобра обвилась вокруг руки годовалого ребенка, а тот, защищаясь, укусил ее, причем до смерти.