Китай с 15 сентября введет пробный безвизовый режим для россиян

С 15 сентября Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, чьи слова привело РИА «Новости» .

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», — рассказал он.

Ранее сообщилось, что Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России. По словам заместителя министра иностранных дел островного государства Рувана Ранасинхге, туризм — ключ к восстановлению экономики.

До этого власти Таиланда решили не менять безвизовый режим для россиян. Он позволяет находиться в стране до 60 дней.