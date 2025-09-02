Китай с 15 сентября введет пробный безвизовый режим для россиян

С 15 сентября Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, чьи слова привело РИА «Новости».
«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», — рассказал он.
Ранее сообщилось, что Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России. По словам заместителя министра иностранных дел островного государства Рувана Ранасинхге, туризм — ключ к восстановлению экономики.