Шри-Ланка не станет отменять бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для российских туристов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел островного государства Руван Ранасинхге.
«Нет, планов отменять бесплатную визу нет. Туризм — ключ к восстановлению экономики», — сказал он.
Замминистра добавил, что бесплатные визы и система электронного разрешения на въезд призваны упростить поездки. По словам чиновника, обсуждается возможность расширения этой схемы на 40 стран.
Ранее стало известно, что власти Таиланда решили не менять безвизовый режим для россиян. Он позволяет находиться в стране до 60 дней. От сокращения до 30 дней правительство страны отказалось.
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