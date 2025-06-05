Власти Таиланда решили не менять 60-дневный безвизовый режим для россиян

Власти Таиланда не планируют изменять действующий безвизовый режим для граждан России, который позволяет находиться в стране до 60 дней. Об этом написал сайт aif.ru со ссылкой на главу Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун.

«В этом году все остается без изменений. Визовые правила для всех стран остаются прежними», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават рассматривал возможность сокращения срока безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Однако, как отметила Тхапани Киатпхайбун, такие изменения не коснутся россиян в ближайшее время.