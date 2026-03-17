Каждый третий россиянин использовал ИИ при подготовке путешествия

Около 10% россиян используют искусственный интеллект для планирования поездок. Совместное исследование провели «МегаФон» и сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Согласно аналитике, с которой ознакомились «Известия», 9% россиян регулярно используют ИИ для планирования поездок. Еще 13% обращаются к нему время от времени, чтобы найти достопримечательности и рестораны.

Примерно 10% изучают возможности нейросетей, но всегда проверяют информацию, а 5% пробовали использовать ИИ, но остались недовольны ответами.

Мужчины чаще обращаются к нейросетям для планирования поездок — 64% пользователей. Особенно популярны нейроинструменты среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 40% пользователей.

Ранее руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий отметил, что самостоятельный туризм набирает популярность, а искусственный интеллект способен упростить планирование поездок.