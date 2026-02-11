Эксперт «Яндекс Путешествий» Островерхий отметил, что искусственный интеллект облегчит планирование путешествий

Самостоятельный туризм становится все более популярным, и искусственный интеллект (ИИ) может сделать планирование поездок проще и эффективнее. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

По словам эксперта, в будущем ИИ-агенты смогут самостоятельно подбирать билеты, бронировать жилье, применять скидки и учитывать скрытые расходы. Они будут отслеживать более выгодные авиабилеты и бронировать их в реальном времени.

Еще одно перспективное направление — объединение ИИ и омниканального опыта. Различные бренды уже тестируют интеграцию своих сервисов в нейросети. Это позволит планировать и сопровождать поездку через одну точку входа — чат с нейросетью.

«В ближайшем будущем изменится даже способ нахождения информации. Помимо классических поисковых систем люди будут все чаще обращаться к ИИ-поиску, чтобы получить краткий и структурированный ответ в чате с нейросетью», — уточнил Михаил Островерхий.

Со временем ИИ будет запоминать и учитывать особенности каждого путешественника, предлагая персонализированные рекомендации. Кроме того, ИИ будет учитывать внешние условия поездки и подстраивать маршрут под происходящее вокруг. Например, прогнозы непогоды, перекрытия улиц, перегруженность аэропортов и районов будут автоматически встраиваться в маршрут.