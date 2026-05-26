Делегация японского Минэкономики и МИД прибыла с визитом в Россию

В Россию с визитом прибыла делегация Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя японского министерства экономики.

«В настоящее время глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы Масаки Исикава находятся в командировке в России. Они проведут встречи на правительственном уровне», — заявила собеседница журналистов.

Еще 8 мая из различных источников поступила информация, что японское правительство решило отправить в Россию экономическую делегацию в конце мая. Потом 11 мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило информацию о визите, но опровергло сообщения журналистов о намерениях расширять взаимодействие с российской стороной.

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил о важности сохранения отношений с Россией как с соседним государством, но при этом исключил проведение встречи глав МИД. Он подтвердил, что японская сторона продолжит соблюдать антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом.

Ранее посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что Японии нужно отказаться от враждебности по отношению к России. По его словам, только тогда у страны получится восстановить с ней контакты.