Тренд, который стал вкусом: подмосковный производитель выпустил пломбир по мотивам подросткового мема "67"
Российские бренды начали использовать популярный у подростков мем «сикс севен» как способ продвижения. Пока общество спорит о значении этого тренда, фабрика в Московской области выпустила мороженое с популярным мемом «67». О том, как глобальный мем помогает производителям говорить с молодежью на одном языке, — в материале 360.ru.
Слово 2025 года без значения
«Шесть-семь», или six-seven, — вирусный интернет-мем 2025-2026 годов, который используется подростками как универсальная реакция, шутка-пароль и маркер «свой-чужой». Примечательно, что у этого набора цифр нет фиксированного значения. Популярность фразы началась с трека Doot Doot американского рэпера Skrilla. Позже автор признался, что не вкладывал в нее смысла — важным было звучание, а именно словосочетание "67" хорошо звучало в припеве.
Дальше мем разошелся через баскетбольные видео со спортсменом ЛаМело Боллом (его рост —шесть футов семь дюймов) и ролик школьника Маверика Тревиллиана, прозванного «The 67 Kid». Он выкрикнул «шесть-семь» на матче и сделал жест ладонями, который стал визуальным символом тренда.
Мем уже получил признание лингвистов: портал Dictionary.com назвал «67» словом 2025 года, а "Словарь Уэбстера" включил выражение в свой состав как «бессмысленный термин, связанный с песней и баскетболом». Лингвисты называют такие явления «секретным языком детей»: смысл вторичен, важнее узнавание «своих».
Как бренды подхватывают мем
На Западе тренд уже близок к пику, но в России он только начинает разворачиваться через сервисы коротких видео и локальные музыкальные релизы, включая трек исполнителя Газана «67».
Вирусная природа тренда «67» быстро сделала его источником вдохновения для отечественных маркетологов. Одним из первых ярких кейсов стала акция «Додо Пиццы». В одной из пиццерий сети в Невинномысске действует акция: ровно в 16:07 компания гостей может подойти к кассе и хором произнести «сикс севен» — после чего получает скидку 67%. Таким образом, клиенты не только участвуют в офлайн-активности, но и получают эффект «закрытого клуба».
Еще более заметный потребительский кейс реализовала фабрика «Чистая линия» из подмосковного Долгопрудного. Завод выпустил мороженое под названием «67», использовав трендовый подход не только в упаковке, но и в содержимом. Продукт выпущен в виде ванильного пломбира с набирающим популярность с прошлого сезона наполнителем — рисовыми шариками.
Почему это работает: мнение эксперта
Производитель мороженого первым в России перевел интернет-мем в физический продукт, что говорит о том, что бренд быстро считывает цифровую повестку, отмечает Гаянэ Асадова, основатель репутационного агентства CREDUM. По ее словам, эффект от таких трендов зависит не от самого мема, а от точности попадания бренда в контекст.
«Шесть-семь — это пример того, как бессмысленный по сути мем становится универсальным языком молодежи и маркером принадлежности к сообществу», — резюмирует Асадова.