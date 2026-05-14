Тренд, который стал вкусом: подмосковный производитель выпустил пломбир по мотивам подросткового мема "67"

Российские бренды начали использовать популярный у подростков мем «сикс севен» как способ продвижения. Пока общество спорит о значении этого тренда, фабрика в Московской области выпустила мороженое с популярным мемом «67». О том, как глобальный мем помогает производителям говорить с молодежью на одном языке, — в материале 360.ru.

Слово 2025 года без значения

«Шесть-семь», или six-seven, — вирусный интернет-мем 2025-2026 годов, который используется подростками как универсальная реакция, шутка-пароль и маркер «свой-чужой». Примечательно, что у этого набора цифр нет фиксированного значения. Популярность фразы началась с трека Doot Doot американского рэпера Skrilla. Позже автор признался, что не вкладывал в нее смысла — важным было звучание, а именно словосочетание "67" хорошо звучало в припеве.

Дальше мем разошелся через баскетбольные видео со спортсменом ЛаМело Боллом (его рост —шесть футов семь дюймов) и ролик школьника Маверика Тревиллиана, прозванного «The 67 Kid». Он выкрикнул «шесть-семь» на матче и сделал жест ладонями, который стал визуальным символом тренда.

Мем уже получил признание лингвистов: портал Dictionary.com назвал «67» словом 2025 года, а "Словарь Уэбстера" включил выражение в свой состав как «бессмысленный термин, связанный с песней и баскетболом». Лингвисты называют такие явления «секретным языком детей»: смысл вторичен, важнее узнавание «своих».