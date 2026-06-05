Турпоток молодежи в Смоленск вырос благодаря популярности мема «67»

Число бронирований отелей и квартир в Смоленске в 2026 году стало больше на 26% среди туристов младше 24 лет. Такую статистику предоставили аналитики Российского союза туриндустрии ( РСТ ).

«Зумеры превратили Смоленск в город-мем. <…> Одной из причин всплеска интереса стал мем „67“ (six seven), совпавший с кодом региона, а также присвоение Смоленску статуса молодежной столицы России», — отметили в материале.

С начала 2026 года число бронирований среди туристов младше 24 лет выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три весенних месяца прирост составил 25%, пик бронирований пришелся на май.

Средняя стоимость бронирования ночи в Смоленске составила 4600 рублей, в прошлом году эта сумма была на 10% меньше. Смоленск по-прежнему входит в топ-30 самых популярных направлений для внутреннего туризма.

Регионами-лидерами по внутреннему турпотоку стали Кубань, Петербург и Москва.