Интерес к турам в Геленджик вырос в разы

Спрос на туры в Геленджик значительно вырос, но пока не перерос в реальное бронирование. Туристы активно изучают варианты, но решение о поездке еще не приняли, сообщила РИА «Новости» глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Новость об открытии аэропорта в Геленджике произвела практически фурор и ажиотажное впечатление на потребителей. Количество запросов на туры увеличилось в разы. Но пока я не могу сказать, что количество запросов равно количеству бронирований, потому что расписание только обнародуется, то есть туристам надо еще посмотреть, прикинуть, что с ценами», — сказала Ломидзе.

Тем не менее она убеждена, что прямое авиасообщение значительно увеличит поток туристов в Геленджик.

Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов принимать и отправлять гражданские самолеты с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в этом направлении с 18 июля.

С 2022 года аэропорт Геленджика, как и еще 10 аэропортов юга России, не принимал самолеты по соображениям безопасности.

Ранее в Российском союзе туриндустрии спрогнозировали, что туристический поток в Геленджике может увеличиться примерно в 1,5–2 раза благодаря возобновлению работы воздушной гавани. Некоторые путешественники отказывались от поездки в Геленджик, потому что добраться до него можно было только с помощью автотранспорта и поездов, однако теперь ситуация изменится.