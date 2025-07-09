РСТ спрогнозировал рост турпотока после открытия аэропорта в Геленджике

Туристический поток в Геленджике может увеличится примерно в 1,5 — 2 раза благодаря возобновлению работы воздушной гавани. Об этом 360.ru сообщил представитель Российского Союза туриндустрии.

По его словам, возобновление полетов, скорей всего, сильно повлияет на рост числа бронирований. Некоторые путешественники отказывались от поездки в Геленджик, потому что добраться до него можно было только с помощью автотранспорта и поездов, однако теперь ситуация изменится.

Благодаря возобновлению рейсов с июля разгрузятся другие аэропорты, расположенные на юге страны.

«Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе привело к снижению спроса на эти направления и его перераспределению в сторону Сочи и других курортов», — отметили в РСТ.

Пассажиры смогут улететь из Москвы в Геленджик уже 18 июля. Приобрести билеты на самолет путешественники смогут, начиная с сегодняшнего дня.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что рейсы станут ежедневными с 25 июля. Аэропорт в Геленджике оборудовали множеством стоек регистрации, камерой хранения, комнатой матери и ребенка, а также бизнес- и VIP-залами.